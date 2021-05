ENI e Santos reforçam colaboração no norte da Austrália e em Timor-Leste

O MoU não vinculativo assinado pela Eni Australia Limited e a Santos assenta na procura conjunta de oportunidades de cooperação em áreas de interesse como "otimizações, sinergias e partilha de infraestruturas entre o Projecto Barossa e o desenvolvimento do Evans Shoal, incluindo a potencial expansão do Darwin LNG, e opções para reestruturar e prolongar a vida de Bayu-Undan", esclarecem as companhias através de um comunicado.

Prevê-se ainda o potencial desenvolvimento conjunto de instalações de captura e armazenamento ou utilização de dióxido de carbono (CCUS), destinados a servir não só os ativos detidos pelas duas empresas, mas também abertos a quaisquer projetos de terceiros, interessados na área de Darwin.

As empresas manifestam o objetivo "a longo prazo" de facilitarem a "criação de um núcleo de gestão de CO2 no território do norte" da Austrália.

As duas companhias já são parceiras no norte da Austrália e em Timor-Leste, no campo de gás e condensado Bayu-Undan e na fábrica de GNL Darwin. No norte da Austrália, a Eni é o operador dos campos de gás de Evans Shoal e Blacktip e a Santos é o operador dos campos de gás de Caldita Barossa e Tern, e tem ainda uma participação no campo de gás de Petrel.

A Eni considera a colaboração com a Santos "um passo importante" no caminho para a descarbonização da atividade a montante na Austrália, que aproveita a experiência das duas empresas, com o "objetivo de reduzir as emissões de CO2".

A petrolífera italiana lançou recentemente uma estratégia em que afirma o objetivo de se tornar neutra em carbono até 2050, em todas as suas operações, processos e produtos. A longo prazo, o gás - que será cada vez mais descarbonizado - representará mais de 90% da produção da Eni, reafirma a empresa no comunicado.

A Eni está presente na Austrália desde 2000 e em Timor-Leste desde 2006. A Santos é a empresa australiana líder na exploração e produção de petróleo e gás no chamado Território do Norte australiano.