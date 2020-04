Eni passa de lucro a prejuízo de 2.929 ME no 1.º trimestre

O prejuízo registado nos três primeiros meses deste ano ficou a dever-se à pandemia da covid-19 e à queda abrupta dos preços do crude, justifica a petrolífera italiana em comunicado.

No primeiro trimestre, o resultado operacional situou-se nos 1.307 milhões de euros, uma quebra de 44% na comparação com os 2.354 milhões de euros contabilizados no mesmo período do ano passado.

Deste montante, 150 milhões devem-se à resposta à emergência criada pela pandemia da covid-19, que se iniciou em dezembro na cidade chinesa de Wuhan e na Itália em 21 de fevereiro deste ano.

A dívida líquida atingiu os 18.681 milhões de euros, mais 29% que os 14.496 milhões registados em idêntico período homólogo.

As receitas também desceram, situando-se em 13.873 milhões de euros, uma queda de 25% na comparação com o valor de 18.540 milhões contabilizado no final de março do ano passado.

O presidente executivo da Eni, Claudio Descalzi, considerou que a economia mundial atravessa desde o passado mês de março "o período mais complexo pelo menos nos últimos 70 anos" e que acontece sobretudo no setor da indústria energética.

Esta situação por que passa a indústria de extração e de produção petrolífera tem a ver com a pandemia causada pelo novo coronavírus, que bloqueou as economias em todo o mundo e que levou à queda do preço do barril de petróleo.

"Todos prevemos um 2020 complicado, mas graças aos nossos pontos fortes esperamos recuperar rapidamente e seguir o caminho para um modelo de negócio cada vez mais rentável e sustentável traçado no último plano estratégico", realçou o gestor.

De qualquer forma, a empresa espera uma recuperação gradual do consumo de petróleo, gás e eletricidade a nível mundial a partir do segundo semestre deste ano.

Perante este cenário de "grande volatilidade" e de disrupção das economias mundiais, a Eni reviu seu Plano Industrial para 2020 e 2021 para "salvaguardar a solidez das suas contas".

Entre outras medidas, vai reduzir a produção para 1,75 ou 1,80 milhões de barris equivalentes de petróleo por dia, devido à menor procura de gás no mundo, resultante também da pandemia da covid-19.

