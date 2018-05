Enorme potencial de África não alimenta ninguém - Presidente do BAD

Lusa23 Mai, 2018, 10:32 | Economia

"África é verdadeiramente abençoada com vastas áreas agrícolas por exemplar, ricos depósitos de gás, petróleo e minerais, o potencial é enorme, mas a verdade é que ninguém se alimenta do potencial", disse o banqueiro, no discurso na cerimónia de abertura dos Encontros Anuais do BAD, que decorrem esta semana em Busan, na Coreia do Sul.

"A ironia é que África está apenas a exportar principalmente matérias-primas não processadas", o que faz com que, por exemplo, "os agricultores africanos trabalhem arduamente para garantir 75% da produção de cacau, mas colhem apenas 5% dos lucros do mercado de chocolate, que vale 120 mil milhões de dólares".

A industrialização, disse Adesina, é a melhor e mais rápida solução para garantir que o continente consegue atingir o seu anunciado potencial: "A fórmula para a riqueza das nações é simples, as nações ricas acrescentam valor ao que produzem, e as nações pobres simplesmente exportam as matérias-primas", disse o banqueiro.

Para ajudar a acelerar a industrialização das economias africanas, Adesina avançou com cinco prioridades: ajudar a industrializar a agricultura, através da criação de zonas de processamento de culturas básicas, investir nas novas ferramentas de conhecimento para industrialização, apoiar o setor privado em indústrias críticas, facilitar o acesso aos mercados financeiros e ajudar à transmissão de conhecimento para evitar erros de outras geografias.

A reunião dos governadores do BAD decorre esta semana na Coreia do Sul e tem como tema oficial `Acelerando a Industrialização de África`, e decorre num contexto de crescimento fraco no continente e de dívida pública excessiva.

Os Encontros Anuais são uma das maiores reuniões económicas sobre o continente africano, juntando chefes de Estado, acionistas de referência no setor público e privado, governadores dos 80 bancos centrais que são acionistas do BAD e académicos e parceiros para o desenvolvimento.