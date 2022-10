Entrada em vigor da Agenda do Trabalho Digno em janeiro "será difícil", diz PS

"Será difícil [a entrada em vigor] em janeiro, mas vamos tentar, vamos fazer de tudo para ter este processo concluído o mais depressa possível", disse o socialista que coordena o grupo de trabalho sobre as alterações à legislação laboral no âmbito da Agenda do Trabalho Digno.

A proposta do Governo sobre a Agenda do Trabalho Digno, aprovada na generalidade em julho, está neste momento no grupo de trabalho, onde já decorreu a fase de audições, tendo os partidos apresentado até quinta-feira dezenas de propostas de alteração.

Estas propostas de alteração começam a ser discutidas na comissão da especialidade no parlamento no dia 25, começando as votações artigo a artigo só após a votação final global do Orçamento do EStado para 2023 (OE2023), no final de novembro.

"Vamos tentar ter o trabalho pronto o mais depressa possível, dentro das contingências que é um processo desta dimensão, mas vai depender sobretudo da dinâmica negocial no grupo de trabalho", afirmou Fernando José.

O deputado garantiu que o PS está disponível para acolher propostas de outros partidos, recusando a ideia de que há um "rolo compressor de uma maioria absoluta".

"Haverá uma discussão séria, com bom ritmo de trabalho e esperemos não estar sozinhos neste objetivo", afirmou.

Sobre as propostas de alteração apresentadas pelo grupo parlamentar do PS à Agenda do Trabalho Digno, Fernando José destacou as alterações à presunção do contrato de trabalho nas plataformas digitais.

O deputado esclareceu que o regime previsto na proposta será aplicado "a todas as plataformas digitais, incluindo os TVDE [Transporte Individual e Remunerado de Passageiros em Veículos Descaracterizados a partir de Plataforma Eletrónica]".

A proposta reflete ainda medidas do acordo de rendimentos celebrado entre o Governo, as confederações patronais e UGT.

Entre elas está o aumento do valor da compensação por despedimento, de 12 para 14 dias de retribuição base e diuturnidades por cada ano de antiguidade, e a subida do valor das horas extraordinárias a partir das 100 horas anuais.

Porém, a proposta do PS institui "um período transitório, até 01 de janeiro de 2024, para alteração das disposições de instrumento de regulamentação coletiva de trabalho contrárias ao regime de pagamento de trabalho suplementar aprovado".

Está ainda previsto o aumento da compensação por caducidade de contrato a prazo de 18 para 24 dias de retribuição base e diuturnidades por ano de antiguidade.