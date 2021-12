Entrada no Compacto Lusófono vai melhorar projetos - IFC

"Quando vemos o setor privado desses países, constatamos que não há número suficiente de projetos financiados pelo setor privado que permita o completo desenvolvimento desses países, é preciso trabalhar muito mais não só no financiamento, mas mais cedo nas condições necessárias para os projetos se desenvolverem", explicou Sérgio Pimenta em entrevista à Lusa por videoconferência a partir de Washington.

"Já fizemos em Angola e em Moçambique, e pensamos fazer nos outros países lusófonos no contexto do Compacto, o trabalho de diagnóstico da situação do setor privado, as oportunidades e os constrangimentos, o que pode travar o setor privado, e podemos trazer os nossos parceiros do Banco Mundial para trabalhar connosco, o que permite ter um diálogo baseado em factos, com os governos locais e os parceiros do Compacto, como o próprio governo português, sobre o que é preciso fazer para desenvolver mais o setor privado", explicou o vice-presidente da IFC para África e Médio Oriente, quando questionado sobre qual o envelope financeiro que a IFC traz para o Compacto.

Para Sérgio Pimenta, talvez mais importante que o valor que a IFC conseguir angariar junto dos parceiros é a ajuda que traz na preparação dos projetos: "Não é só o número de projetos nem o envelope financeiro, é uma partilha de conhecimento e informação entre os parceiros para apoiar o desenvolvimento do setor privado nos PALOP, o Compacto vai muito mais longe que apenas financiar projetos", salientou.

Vincando que "esta parte anterior ao financiamento é muito importante e está no centro da estratégia 3.0 da IFC", Sérgio Pimenta acrescentou que a entrada da IFC no Compacto "permite, por um lado, uma sensibilização conjunta dos investidores para lhes dar mais conhecimentos sobre as oportunidades e sobre como investirem, e outra parte tem a ver com o financiamento e cofinanciamento, com o Banco Africano de Desenvolvimento, de projetos".

Tudo isto, concluiu, "vai aumentar o número e quantidade de investimentos do setor privado nesses países".

O Compacto Lusófono é uma iniciativa lançada no final de 2017 pelo Banco Africano de Desenvolvimento (BAD) e pelo Governo português para financiar projetos lançados em países lusófonos com o apoio financeiro daquele organismo e com garantias do Estado português, que assim asseguram que o custo de financiamento seja mais baixo e com menos risco.

O BAD, Moçambique e Portugal assinaram o primeiro acordo, a 12 de março de 2019, em Maputo, para apoiar projetos de investimento, o primeiro específico de um país, que dá acesso a financiamentos do BAD combinados com garantias de Portugal através da Sociedade para o Financiampento do Desenvolvimento (Sofid), sendo que o primeiro projeto que está a ser analisado em Moçambique é uma linha de crédito, gerida pelo banco BIC, no valor de 30 milhões de dólares (26,5 milhões de euros).

Além do país anfitrião - que deve ser um dos PALOP -, cada projeto deve envolver "pelo menos mais duas entidades do Compacto, por exemplo o BAD e empresas portuguesas, ou o BAD e outras empresas dos PALOP", refere a documentação sobre o programa, que entretanto tem já um novo projeto em São Tomé e Príncipe, a Iniciativa Zuntámon, no valor de 10,5 milhões de dólares, cerca de 9,2 milhões de euros.

A Guiné Equatorial foi o último país da esfera da lusofonia africana a assinar o documento, em 07 de outubro de 2019.