Entram hoje em vigor as alterações às leis do trabalho

A partir de hoje, despedir fica mais caro e as empresas que despedem ficam proibidas de recorrer a outsourcing pelo período de um ano.



É reduzido para 4 do número de renovações dos contratos temporários e diminui o período experimental dos jovens com contratos a termo na mesma atividade.



São medidas que pretendem, em particular, a valorização dos jovens no mercado de trabalho e também a conciliação com a vida pessoal e familiar.