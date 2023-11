Entrega do primeiro autocarro do Metro Mondego em Coimbra adiada para fevereiro de 2024

"A Metro Mondego informa que o primeiro autocarro do Sistema de Mobilidade do Mondego deverá chegar a Portugal em fevereiro de 2024, proveniente da China, onde a frota está a ser produzida", afirmou a MM, em nota de imprensa enviada hoje à agência Lusa.

Na nota, a Metro Mondego admite que a entrega estava "inicialmente prevista para dezembro", mas que houve um "atraso decorrente da opção de efetuar a instalação do sistema de guiamento ótico em fábrica".

Segundo a MM, "após a chegada do autocarro, inicia-se a fase de testes de integração no SMM", a realizar entre Serpins (concelho da Lousã) e o Alto de São João, troço suburbano e aquele que também está numa fase mais adiantada da obra.

De acordo com a nota de imprensa, o fornecimento dos autocarros articulados elétricos, de 18 metros de comprimento, e o sistema de carregamento de baterias, foram adjudicados pela MM à empresa Energia Fundamental -- Mobilidade Elétrica, "correspondendo a um investimento de 40,5 milhões de euros".

A este valor, acrescem 12,7 milhões de euros relativos à manutenção durante os 15 anos de vida útil dos veículos.

"A frota prevista para o início da operação integra 35 autocarros, existindo ainda uma opção de aquisição de um máximo de cinco autocarros adicionais, que poderá posteriormente ser exercida pela MM".

O início da operação do Sistema de Mobilidade do Mondego nas zonas urbanas de Coimbra foi adiado para o fim de 2025 e o arranque do troço suburbano para o final de 2024.

O arranque da operação do sistema entre Serpins (Lousã) e o Largo da Portagem (Coimbra) deverá ser no final do segundo semestre de 2024.