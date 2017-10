17h54: Mortágua e Mota Soares debatem OE



Na contagem decrescente para a chegada da proposta de Orçamento do Estado de 2018 à Assembleia da República, a reportagem da RTP ouviu os deputados Mariana Mortágua, do BE, e de Pedro Mota Soares, do CDS-PP.



Os dois parlamentares acabaram por ensaiar o que deverá ser a discussão entre esquerda e direita na fase de debate da proposta de Orçamento do Estado para o próximo ano.



Uma das principais divergências entre os dois partidos é o aumento de impostos para as grandes empresas.

O presidente da Associação Nacional de Freguesias considerou hoje importante o reforço da "autonomia do poder local" previsto na proposta do Orçamento do Estado para 2018, complementado com a descentralização de competências para as autarquias locais."Aquilo que nos foi apresentado são, de facto, propostas de continuidade face aos dois orçamentos anteriores. Existe uma aposta no princípio da autonomia do poder local, em diversas áreas", disse à Lusa Pedro Cegonho.O dirigente da Associação Nacional de Freguesias, que falava após uma reunião com o ministro Adjunto, em Lisboa, apontou como "inovação muito importante" o alívio da lei que proíbe entidades públicas de assumir despesas para as quais não tenham receitas previstas nos 90 dias seguintes.As contribuições setoriais extraordinárias - banca, energia, audiovisual e sobre a indústria farmacêutica - vão manter-se no próximo ano, segundo uma versão preliminar da proposta de OE a que a Lusa teve acesso.A contribuição sobre o setor bancário foi uma medida extraordinária instituída pelo executivo de José Sócrates em 2011, mas desde então todos os Governos a mantiveram e até aumentaram, sendo calculada sobre os passivos dos bancos e serve para financiar o Fundo de Resolução bancário, que consolida nas contas públicas.Por outro lado, a CESE (contribuição extraordinária sobre o setor energético), em vigor desde 2014, está fixada em 0,85 por cento sobre os ativos das empresas de energia, incidindo sobre a produção, transporte ou distribuição de eletricidade e de gás natural, bem como refinação, tratamento, armazenamento, transporte, distribuição ou comercialização grossista de petróleo e produtos de petróleo.Ao fim da manhã, o Presidente da República deixou avisos quanto ao Orçamento do Estado mas já para 2019, ano que será marcado pelas eleições legislativas.Marcelo Rebelo de Sousa alerta que é necessário manter o equilíbrio nas contas e alerta para tentações eleitoralistas.Na contagem decrescente para a chegada da proposta de Orçamento do Estado de 2018 à Assembleia da República, a reportagem da RTP ouviu os deputados João Almeida, do CDS-PP, e Paulo Sá, do PCP.Os dois parlamentares acabaram por ensaiar o que deverá ser a discussão entre esquerda e direita na fase de debate da proposta de Orçamento do Estado para o próximo ano.Se João Almeida reclamou para a anterior governação uma "inversão da tendência" de recessão, apontando para o que disse ser uma perspetiva de desaceleração a partir do próximo ano, Paulo Sá contra-argumentou que o PIB só recuperou porque "nos dois últimos anos" houve uma "política de reposição de rendimentos".António Costa diz que a proposta de Orçamento do Estado para 2018 vai ser de continuidade das "boas políticas" que têm produzido resultados.Num vídeo divulgado na internet, António Costa destaca o aumento do rendimento das famílias e a melhoria das condições de investimento das empresas.O primeiro-ministro defende no vídeo que a proposta do Governo de Orçamento para 2018 será de continuidade, havendo um aumento do rendimento dos cidadãos, mas terá uma aposta forte na melhoria das condições de investimento das empresas.Na mensagem divulgada na internet, o primeiro-ministro considera que a chave para um crescimento económico sustentado e aumento do emprego reside nos fatores do investimento e da inovação.Por isso, 2018 "vai ser um ano em que vamos apostar muito na criação de condições para melhorar o investimento das empresas e a inovação". A ideia de Costa é que “com mais inovação e maior investimento”, será dada “continuidade à nova trajetória de convergência com a União Europeia”.Ainda em relação à proposta de Orçamento do próximo ano, o primeiro-ministro reitera a tese de que "será de continuidade" face às de 2016 e 2017. "Este ano vamos ter o maior crescimento económico desde o início do século e mais uma vez o menor défice da nossa democracia. Por isso, estando no caminho certo, há que continuar neste caminho”, afirma o chefe do Governo.António Costa defende ainda que a proposta de Orçamento do próximo ano melhorará o rendimento da generalidade dos cidadãos "com a diminuição da carga fiscal", o “aumento real das pensões” e melhores condições na Função Pública."Será melhorado o rendimento dos pensionistas com o aumento real das pensões, melhorando também a vida dos funcionários públicos, a quem cumprimos a palavra de iniciar o descongelamento das carreiras", acrescenta o primeiro-ministro.A proposta esta sexta-feira apresentada pelo Governo promete um alívio fiscal em sede de IRS e o descongelamento das carreiras na Função Pública. O documento prevê um crescimento económico de 2,2 por cento no próximo ano.No que diz respeito ao alívio fiscal, este faz-se essencialmente pela criação de dois novos escalões de IRS. As famílias com rendimentos até 3.200 euros por mês vão ver a declaração de IRS baixar até 293 euros. O Governo vai aumentar ainda o mínimo de existência, permitindo que mais famílias fiquem sem pagar Imposto sobre Rendimentos de Pessoas Singulares.Seguindo a trajetória dos últimos orçamentos, a proposta para 2018 não escapa a aumentos pontuais de impostos sobre o consumo, com agravamentos que rondam os 1,5 por cento. Preveem-se aumentos no Imposto sobre Veículos (ISV), Imposto Único de Circulação (IUC), Imposto sobre o Tabaco e o Imposto sobre as bebidas alcoólicas e os refrigerantes (IABA). O Executivo avança ainda com a criação de uma taxa sobre os alimentos com excesso de sal.No que diz respeito à despesa do Estado, o Governo avança com o descongelamento de carreiras da Função Pública. Os funcionários vão receber metade do acerto salarial decorrente das progressões e deixam de ter cortes no pagamento das horas extraordinárias. As pensões vão também ter novos aumentos.A RTP dá início à cobertura da entrega e da conferência de apresentação da proposta de Orçamento do Estado para 2018.Depois de aprovado em Conselho de Ministros na quinta-feira, o documento é entregue ao presidente do Parlamento esta sexta-feira, seguindo-se depois a conferência de apresentação da proposta aos portugueses.A RTP sabe já que a conferência de apresentação nunca começará antes das 20h00. A proposta foi só aprovada em Conselho de Ministros na última madrugada, tendo ocorrido esta manhã novas negociações entre Governo e os partidos que o apoiam. Por isso mesmo, os serviços das Finanças ainda estão a ultimar o documento.No entanto, espera-se que o primeiro-ministro António Costa faça em breve, nas redes sociais, uma primeira apreciação do Orçamento do Estado para este ano.Acompanha todas as declarações e momento relacionadas com a apresentação do Orçamento do Estado ao minuto, com a transmissão em direto da RTP3 e da Antena 1.