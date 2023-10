Entrevista a Isabel Camarinha. "Não assinamos acordos que são de empobrecimento"

Entendimento assinado



A CGTP, admitiu ainda, "tem uma proposta para 2024 que passa pelo aumento geral e significativo de todos os salários, não apenas do salário mínimo", assim como um aumento mínimo de 15 por cento, com pelo menos 150 euros para todos os trabalhadores, "o que em relação ao salário mínimo significa 910 euros"., afirmou Isabel Camarinha, referindo que os aumentos propostos pelo Governo não fazem face ao aumento do custo de vida."A riqueza produzida no nosso país é mais do que suficiente para garantir um salário digno a todos os trabalhadores, valorização das carreiras e profissões (...) e isso é bem demonstrado quando olhamos para os 25 milhões de euros de lucro diário que 20 dos maiores grupos e empresas no nosso país têm", argumentou.O Governo assinou este sábado com a central sindical União Geral de Trabalhadores (UGT) e com as associações patronais Confederação dos Agricultores de Portugal (CAP), Confederação do Comércio e Serviços de Portugal (CCP) e Confederação do Turismo de Portugal (CTP) o denominado Reforço do Acordo de Médio Prazo de Melhoria dos Rendimentos, dos Salários e da Competitividade, que eleva o valor do salário mínimo nacional para o próximo ano para os 820 euros.De fora da assinatura deste acordo – que acontece dias antes da entrega no parlamento, na terça-feira, da proposta de Orçamento do Estado para 2024 (OE2024) – ficam a CGTP (que já não tinha subscrito o pacto assinado no ano passado e agora revisto) e a CIP.