Entrevista RTP. A tempestade não passou mas ministro das Finanças mantém intenção de aumentar salário mínimo "com significado"

Na Grande Entrevista da RTP, o ministro das Finanças manifestou confiança de que o orçamento do Estado vai ser aprovado já que as reuniões com os partidos à esquerda têm corrido de forma positiva. João Leão admitiu nesta conversa que o desemprego vai manter-se elevado, com uma taxa a rondar os 10 por cento este ano e no próximo, e defendeu um aumento do salário mínimo nacional "com significado" após negociação na Concertação Social.