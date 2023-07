Enviado dos Estados Unidos para o clima visita China na próxima semana

Em comunicado, o ministério garantiu que "ambas as partes vão trocar pontos de vista sobre a cooperação no combate às alterações climáticas".

Embora a nota não dê detalhes sobre a agenda, prevê-se que o emissário norte-americano se reúna com o homólogo chinês, Xie Zhenhua, com quem falou via `online`, em janeiro passado.

Conforme indicou na ocasião o ministério de Ecologia e Meio Ambiente da China, os dois representantes abordaram formas de promover iniciativas multilaterais a nível global, visando enfrentar as alterações climáticas, e concordaram em realizar novas rondas de negociações posteriormente.

A visita de Kerry ocorre poucos dias depois de a secretária do Tesouro dos Estados Unidos, Janet Yellen, ter realizado uma visita a Pequim, durante a qual apelou a mais comunicação com a China, apesar de reconhecer que há "desentendimentos significativos" entre as duas maiores economias do mundo.

As autoridades chinesas exigiram que Washington tome "medidas concretas" para responder às suas "preocupações" sobre sanções impostas a empresas do país asiático.

Antes de Yellen, o secretário de Estado norte-americano, Antony Blinken, visitou também a China, numa nova tentativa de reduzir a tensão entre as duas potências e evitar que a competição resulte em conflito.