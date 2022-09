Envolvimento do setor privado na futura Estratégia da Cooperação Portuguesa "preocupa" Plataforma das ONGD

"Portugal devia ter uma estratégia mais concreta de envolvimento do setor privado [nas políticas públicas de] cooperação: Concretizar a forma como esse envolvimento vai acontecer e criar mecanismos de controlo, mecanismos de `due diligence`, critérios claros no âmbito das parcerias com o setor privado que garantam a proteção dos direitos humanos, que garantam a proteção do ambiente", alertou Rita Leote, diretora executiva da Plataforma, em declarações à Lusa.

A futura Estratégia da Cooperação Portuguesa 2030 constituirá o "quadro de referência para implementação da política pública [nacional] de cooperação internacional para o desenvolvimento" até ao final da década, de acordo com o texto colocado em discussão pública.

Para a plataforma que reúne 64 organizações não-governamentais para o desenvolvimento (ONGD), "a cooperação portuguesa não é para internacionalizar a economia portuguesa e, como tal, o papel do setor privado tem de ser feito muito em articulação com o setor privado local dos países parceiros".

Em síntese, a Plataforma entende o setor privado como "um parceiro", mas o seu envolvimento nas políticas públicas de cooperação deve obedecer a "critérios claros", que "garantam "essa proteção da pessoas e do ambiente e que não há aqui uma tentativa de internacionalização da economia", sublinhou Rita Leote.

Na mesma linha, a organização manifestou-se ainda "preocupada" com "algumas partes do documento" em que é estabelecida uma "articulação muito direta com questões geopolíticas e económicas de relações entre os Estados".

"É importante recentrar a cooperação portuguesa nos seus princípios fundamentais, no combate à pobreza, e dando corpo à solidariedade internacional", sublinhou Leote.

É preciso "reforçar a dimensão da solidariedade, que aparece pouco presente no documento, e não sujeitar a cooperação portuguesa às lógicas de geração de valor mútuo", afirmou a responsável.

"Entendemos que deve ser mais na criação de impacto em termos de desenvolvimento que a cooperação portuguesa deve estar centrada. Se apenas tivermos em conta a criação de valor, isso pode comprometer a cooperação com os países em situação de maior fragilidade", alertou ainda.

A Plataforma saúda no documento colocado em discussão pública a intenção manifestada pelo Governo de aumentar a contribuição do Orçamento do Estado para a Ajuda Pública ao Desenvolvimento (APD), mas critica a ausência de um calendário concreto para cumprir esse desígnio, lembrando que, neste domínio, o registo português é dos piores entre os 29 membros do Comité de Ajuda ao Desenvolvimento (CAD) da OCDE.

A APD portuguesa por comparação com o Rendimento Nacional Bruto (RNB) do país ocupa a 23.ª posição entre os 29 países do CAD, com 385 milhões de dólares (352,8 milhões de euros) inscritos em 2020, ou seja 0,17% do RNB.

Este valor compara com 0,32% da média do CAD, mas a Plataforma recorda que Portugal se comprometeu em 2015, aquando da aprovação da Agenda 2030 das Nações Unidas para o Desenvolvimento, com uma contribuição mais de quatro vezes superior à que atualmente destina à APD.

Portugal "está vinculado ao Objetivo de Desenvolvimento Sustentável 17" -- que insta os países desenvolvidos a implementarem os seus compromissos em matéria de assistência oficial ao desenvolvimento (AOD), a destinarem 0,7% do RNB a essa assistência aos países em desenvolvimento, e alocarem 0,15% a 0,20% desse valor aos países menos desenvolvidos -- e "continuamos a reafirmar a importância do cumprimento desse compromisso", sublinhou Leote.

"É importante que fique claro como é que Portugal pensa atingir os 0,7% do RNB", acrescentou.

A Plataforma sublinha ainda a necessidade da futura política pública portuguesa olhar para o "reforço das estruturas da cooperação", considerando neste contexto "muito importante" a "participação da sociedade civil num comité de acompanhamento da implementação da estratégia" que possibilite a sua monitorização efetiva.

"A estrutura de todo o sistema de cooperação portuguesa tem que ser reforçada. O próprio instituto Camões tem de ser reforçado em termos de recursos humanos e de condições, para poder cumprir o seu propósito. Neste momento, o Camões desenvolve vários papéis e a parte da coordenação é fundamental para que a cooperação portuguesa seja eficaz", sustentou Rita Leote.

Finalmente, a ativista reconhece que o desígnio de uma melhor "articulação setorial" das políticas públicas de cooperação portuguesas "também está" na proposta da estratégia 2030, mas "tem de ser mais concretizado". Outra das "coisas muito importantes" é a "definição de planos de ação", sublinhou Leote.

"O plano operacional que concretizará, com medidas concretas, indicadores, metas, etc., a estratégia 2030 é algo fundamental, que tem que ser preparado logo a seguir à aprovação da estratégia, e deve contar com a participação dos atores em sentido alargado, permitindo também uma monitorização pela Assembleia da República, nomeadamente, através da Comissão Parlamentar dos Negócios Estrangeiros e da Cooperação", defendeu a diretora executiva da Plataforma das ONGD.

