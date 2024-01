ERC criticada em debate que abordou situação do grupo Global Media

Descontentamento que surge numa altura em que a ERC se prepara para avançar com vários procedimentos por causa da crise no grupo Global Media.





Em comunicado, a ERC anunciou que vai avaliar a aplicação da lei da transparência, dado que existem dúvidas fundadas sobre accionistas deste grupo. O órgão regulador abriu ainda um processo de averiguações em relação a outras matérias relacionadas, como o projeto do serviço de programas da TSF.Também esta terça-feira é ouvida no Parlamento a ministra do Trabalho, a propósito da crise no sector da comunicação social. Ana Mendes Godinho vai responder às perguntas dos deputados sobre a estratégia do Governo para lidar com a ameaça de despedimento coletivo e os salários em atraso na Global Media.Os trabalhadores da Global Media vão estar em greve na quarta-feira. Um protesto pelos salários em atraso, pela ameaça de despedimento de centenas de pessoas e pelo que dizem ser a falta de respeito pelos trabalhadores.