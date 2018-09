ERC diz que setor da comunicação social está em "estado de alerta"

Lusa26 Set, 2018, 18:33 | Economia

"Falar do Estado da Nação dos media, com a crise no setor, leva-nos de imediato a um estado de alerta. Foi com tristeza que assisti aos desfechos de alguns projetos que todos pensávamos vencedores, que nos habituámos a ver a ultrapassar crises", disse o vogal do Conselho Regulador da ERC Francisco Azevedo e Silva.

O responsável - que falava em representação do regulador dos media no congresso sobre "Economia e Cidadania Digitais" organizado pela Associação Portuguesa para o Desenvolvimento das Comunicações (APDC), em Lisboa - acrescentou que "é com profunda preocupação" que a ERC acompanha "a situação de alguns órgãos de comunicação social, com reflexos evidentes na situação dos seus trabalhadores".

Francisco Azevedo e Silva observou que "a situação do setor era já percetível antes da última crise financeira", sendo que "esta apenas tornou mais evidentes as muitas fragilidades das empresas e as dificuldades das empresas em se adaptar a um mercado de rápidas mudanças".

Além disso, "ao contrário de outros países europeus, não tivemos uma política estruturada e coerente para os media", como aconteceu em França, com políticas fiscais para o setor, realçou.

"Não vejo razão para que este tema esteja fora da agenda portuguesa, em particular num momento em que atravessa uma reestruturação profunda", destacou.

Ainda assim, o vogal da ERC notou que "esta mudança traz também uma palavra de esperança".

"Vemos reconversões bem-sucedidas e de novas oportunidades através de plataformas `web`", apontou.

Dados do regulador, datados do final do ano passado e revelados na ocasião, indicam que existem no país 1.783 publicações periódicas, 297 estações de rádio, 25 canais de televisão, 73 rádios na internet, cinco televisões na internet e uma agência noticiosa, além de nove operadores de distribuição.

"Ao todo, a ERC regula mais de 2.000 órgãos de comunicação social", assinalou Francisco Azevedo e Silva, falando num "universo muito diversificado, em particular no que toca à tipologia das publicações periódicas".

Como exemplo, precisou que, entre 2013 e 2017, a percentagem de publicações em papel face às totais passaram de 72% para 55%, enquanto as que têm o formato papel e `online` subiram de 13% para 19%. Já as publicações unicamente `online` aumentaram de 14% para 25,7% nestes anos.

Na ocasião, foram ainda atribuídos os títulos de sócio honorário da APDC ao ex Presidente da República, Aníbal Cavaco Silva, à antiga presidente da Autoridade Nacional de Comunicações (Anacom), Fátima Barros, e a Nuno Vidal, da associação.

A 28.ª edição do Digital Business Congress decorre hoje e na quinta-feira no Centro Cultural de Belém, em Lisboa.