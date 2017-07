ERC já foi formalmente notificada por telefone - presidente

Lusa 14 Jul, 2017, 16:23 | Economia

A Altice, grupo que comprou há dois anos a PT Portugal, anunciou hoje que chegou a acordo com a espanhola Prisa para a compra da Media Capital, dona da TVI, entre outros meios, numa operação que avalia a empresa em 440 milhões de euros.

"O presidente da ERC recebeu um telefonema do representante da Altice a informar sobre o fecho do acordo", disse Carlos Magno, adiantando que o grupo francês também já se manifestou disponível para responder a qualquer questão do regulador dos media sobre o negócio.

A ERC tem de se pronunciar sobre a operação quando for contactada pela Autoridade da Concorrência (AdC), antes desta última dar o seu parecer sobre o negócio. O parecer do regulador dos media é vinculativo.

Segundo Carlos Magno, a ERC tem já "uma equipa pronta a trabalhar" sobre esta operação, sendo que o regulador tem vindo a acompanhar o negócio.

Além disso, o presidente da ERC e o presidente do CSA - Conselho Superior do Audiovisual francês, Oliver Schrameck, já abordaram o tema por mais do que uma vez, tendo a última ocorrido há cerca de duas semanas.