Esboço de OE enviado a Bruxelas revê em alta o crescimento

Foto: Julien Warnand - EPA

O Governo vai enviar nas próximas horas a Bruxelas e ao Parlamento o esboço do Orçamento do Estado do próximo ano.

No documento estará uma estimativa para o défice deste ano e crescimento económico para os próximos quatro anos melhor do que o previsto por Mário Centeno, em abril.