Esboço do Plano de Recuperação português entregue em Bruxelas

Mas as verbas, que deveriam começar a chegar em janeiro, podem afinal demorar mais tempo a chegar. Tudo porque ainda há entraves na autorização para a comissão poder ir aos mercados arrecadar verbas, no valor de 750 mil milhões de euros, para distribuir pelos 27.

A Antena 1 falou com os eurodeputados portugueses que fazem parte da equipa de negociação do Parlamento Europeu – José Manuel Fernandes e Margarida Marques - para perceber o que está em causa neste processo que permitirá aos Estados-membros recorrer a 750 mil milhões de euros do Fundo de Recuperação e às subvenções do próximo Orçamento Comunitário.





Jornalista Andrea Neves