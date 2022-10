Escalada das taxas de juro no crédito à habitação obriga o Governo a atuar

Quem paga casa ao banco poderá ter alguns apoios para fazer face à subida das taxas de juro. As famílias que assim o desejem, podem baixar os descontos feitos em cada mês por conta do IRS a pagar. Mas não se trata de uma redução do imposto, apenas do dinheiro que é retido.