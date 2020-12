Escola Agrária de Coimbra comercializa cabazes de Natal com produtos próprios

Em comunicado enviado à agência Lusa, a ESAC informa que os cabazes à venda na Loja da Agrária incluem queijos, vinhos, doces, geleias, marmelada, maçã desidratada e infusões produzidas em modo de produção biológico ou convencional, em área certificada.

Segundo a técnica superior Rosa Guilherme, "é possível ainda encontrar vários produtos horto frutícolas oriundos do modo de produção biológico, mas também convencional, como abóbora, feijão vermelho seco, clementinas, laranjas, couve portuguesa e ervas aromáticas, entre outros".

"Os produtos são obtidos com a participação de estudantes, durante as aulas práticas e também no âmbito de projetos de investigação e demonstração, com acompanhamento dos professores e de técnicos", explica, por seu lado, a docente e investigadora Goreti Botelho.

A produção é realizada nos campos agrícolas da ESAC em modo convencional ou biológica, e transformados nas oficinas tecnológicas do estabelecimento de ensino.

Para salvaguardar a questão ambiental, a Loja da Agrária loja não utiliza sacos de plástico e vende sacos de papel, em vez de oferecer, para incentivar a comunidade à reutilização.

Para a produção dos produtos lácteos disponíveis na loja, é utilizado leite de vaca da exploração leiteira, propriedade de um casal de antigos estudantes da ESAC, adiantou o técnico superior David Gomes.

A produção dos produtos decorre na Oficina Tecnológica de Lacticínios, no decorrer das aulas práticas e durante as atividades de inovação e desenvolvimento, "apresentando-se o produto final sob diversas formas, muitas delas com sabores únicos e inovadores".

Os interessados podem ainda adquirir cabazes de acordo com produtos de preferência disponíveis no catálogo da ESAC.