Escola de quadros da JP arranca hoje em Oliveira do Bairro

A organização da iniciativa cabe ao antigo eurodeputado e líder parlamentar do partido, Diogo Feio, que partilhará o primeiro debate, hoje à noite, com o antigo ministro social-democrata Miguel Poiares Maduro e com o presidente da JP, Francisco Mota.

No sábado, os cerca de 60 participantes poderão participar em diversos `workshops` de manhã e à tarde, um dos quais com o eurodeputado do CDS, Nuno Melo, sobre "o Parlamento Europeu e as regiões".

Ao almoço, novo debate, sobre "Economia e recuperação pós covid-19" com o antigo comissário europeu Carlos Moedas e o presidente da Confederação dos Agricultores de Portugal (CAP), Eduardo Oliveira e Sousa. Durante a tarde, a bastonária da Ordem dos Enfermeiros, Ana Rita Cavaco, vai debater o futuro do Serviço Nacional de Saúde.

No domingo, ao final da manhã, o presidente do CDS, e ex-líder da JP, Francisco Rodrigues dos Santos, faz o discurso sobre o início do ano político. Antes, usará da palavra o presidente do CDS-PP Açores, arquipélago que irá a votos em 25 de outubro.

A escola de quadros irá dividir-se entre o "Espaço Inovação", na zona industrial, e o "Quartel das Artes", na Praça do Município. Este ano, devido à pandemia, foram abertas menos vagas para participantes.