Escolha de Christine Lagarde para o BCE anima os mercados

No prazo a dez anos, os juros negociaram nos 0,28 por cento, quando no pico da crise a taxa chegou a ultrapassar os 17 por cento.



Atualmente toda a dívida portuguesa com um prazo até sete anos já tem mesmo juros negativos, sendo que Portugal acompanha a tendência europeia.



Os investidores consideram que com Lagarde haverá uma continuidade da política expansionista de juros baixos, do Banco Central Europeu.



As bolsas europeias também fecharam em alta.