Escusa de responsabilidade. 4.500 enfermeiros assinaram documento em 2021

A bastonária avisa que é urgente uma política de contratação com incentivos. A declaração de escusa de responsabilidade foi disponibilizada pela Ordem pela primeira vez em janeiro do ano passado.



O objetivo foi acautelar a eventual responsabilidade disciplinar, civil ou mesmo criminal da classe no âmbito da atual crise pandémica.