Esforços reunidos em torno das novas instalações da escola superior de Oliveira do Hospital

"Quem faz bom trabalho deve ser recompensado a fazer cada vez melhor", disse aos jornalistas o ministro da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, Manuel Heitor, no final de uma visita à Escola Superior de Tecnologia e Gestão do IPC, situada em Oliveira do Hospital.

Da visita, o governante concluiu que "é óbvio" que é necessário investir em novas instalações e que, todos em conjunto, devem "atrair o financiamento necessário".

"Nunca vi uma boa ideia que não tenha financiamento. Esta é uma boa ideia. Cá estamos para trabalhar e identificar as fontes de financiamento", garantiu Manuel Heitor, aludindo ainda à importância de diversificar a oferta do ensino superior (com os cursos tecnológico-profissionais).

Também a ministra da Coesão Territorial, Ana Abrunhosa, disse que a visita mostrou que o IPC "precisa de uma escola nova em Oliveira do Hospital", considerando que já estão reunidos os fatores necessários: "O senhor ministro politicamente dá o acordo, a vontade existe e há o envolvimento do presidente da Câmara".

O presidente do IPC, Jorge Conde, disse que a solução "tem sido adiada", mas que agora é obrigatória, porque, nos últimos três anos, a escola passou de 360 para 605 alunos.

"Precisamos obrigatoriamente de ter onde os colocar em termos de espaço de escola e também de alojamento", frisou.

O presidente da Câmara de Oliveira do Hospital, José Carlos Alexandrino, lembrou que há a intenção de criar um campus educativo, que representa um investimento de cinco milhões de euros (que poderá vir a ter comparticipação de 85%), cujo projeto pode ser melhorado.

"Vamos começar já a trabalhar nesse projeto definitivo das futuras instalações", garantiu, comprometendo-se também a resolver o problema da falta de residências para os estudantes, através de parcerias com o IPC.

A Escola Superior de Tecnologia e Gestão de Oliveira do Hospital foi criada em 1999, fruto de um conjunto de vontades de criar um polo do IPC na zona da Beira Serra que fosse uma força dinamizadora de desenvolvimento regional.

A escola funciona, desde o início, em instalações provisórias cedidas pelo município.