Esgotado prazo para Governo esclarecer Bruxelas sobre a TAP

É necessária a luz verde de Bruxelas para fechar o plano e para que o Estado possa injetar dinheiro na companhia aérea.



Em causa 3.200 milhões de euros dos contribuintes.



O ministério das Finanças confirmou à RTP que o prazo vai ser cumprido e que até ao final do dia o Governo responderá às questões levantadas.



Há um mês, a Comissão Europeia decidiu abrir uma 'investigação aprofundada' ao processo para avaliar se o dinheiro publico a colocar na TAP cumpre as regras dos auxilios de Estado, e também para dar oportunidade a outros interessados para apresentarem observações.



Um desses interessados é a Ryanair, que contesta a ajuda à TAP.



Ainda ontem a 'low cost' voltou a apresentar queixa no Tribunal de Justiça da União Europeia, questionando os mais de 450 milhões de euros injetados pelo Governo na companhia aérea portuguesa.