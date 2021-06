Espanha abre as portas aos turistas vacinados

Quem estiver vacinado contra a Covid-19 há mais de 14 dias tem passagem livre para Espanha. A partir desta segunda-feira, o país abre as fronteiras a todos os viajantes imunizados com as doses completas da Pfizer, Moderna, AstraZeneca ou Janssen. Ou seja, com as vacinas autorizadas pela Agência Europeia do Medicamento.