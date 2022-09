Espanha cria imposto temporário sobre grandes fortunas

Foto: Reuters

A ministra espanhola das Finanças anunciou que, à semelhança do que acontecerá com os lucros excessivos da banca e das empresas de energia, é preciso um esforço maior de quem tem os maiores rendimentos. María Jesús Montero adianta que o Governo está a trabalhar para concretizar este imposto sobre as grandes fortunas.