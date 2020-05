Espanha. Desemprego atingiu mais quase 300 mil pessoas em abril

São 3.831.203 desempregados em Espanha. Só no mês de abril foram mais 282.891 pessoas registadas, devido à crise do novo coronavírus, revelam os dados do Ministério do Trabalho e Economia Social publicados esta terça-feira.



Março e abril são normalmente meses fortes no mercado laboral espanhol em circunstâncias normais. O coronavírus mudou radicalmente o cenário. São mais quase 600 mil desempregados nesses dois meses (mais de 300 mil em março e cerca de 282 mil em abril). O número de mortos em Espanha foi de 185 nas últimas 24 horas, num total de 25.613 óbitos desde o início da pandemia. Houve mais 867 casos desde segunda-feira para um total de 219.329.







No total, há mais 667.637 desempregados do que há um ano.







Catalunha, Madrid e a Comunidade Valenciana são as regiões mais afetadas. No entanto, nenhuma região foi poupada ao impacto negativo do novo coronavírus.





A Segurança Social perdeu em abril 49 mil inscritos.







O número de inscritos nos serviços de Segurança Social em Espanha baixou em 947.896 pessoas desde que foi declarado o estado de alarme (12 de março) até finais de abrilEm média houve menos 548.093 filiados em abril, o que significa a maior destruição de emprego no quarto mês do ano desde 2009.

Em Portugal, o Instituto Nacional de Estatística ainda não divulgou qualquer estimativa de desemprego para o período de confinamento.

As atividades com as maiores descidas registaram-se no Comércio e na Educação. Mas cresceram os inscritos na Agricultura.







Outro dos elementos que ajudam à descrição do impacto do coronavírus na economia é a evolução dos contratos de trabalho. No período de confinamento foram celebrados 673.149 contratos, menos 1,1 milhões do que no ano passado.. No entanto, as medidas que tinham sido instituídas em Espanha no estado de alarme foram mais restritivas do que as impostas em Portugal.