Espanha fecha 2023 com taxa de desemprego a descer para 11,76%

Em relação há um ano, ao final de 2022, quando a taxa de desemprego em Espanha estava em 12,87%, a descida é de 1,11 pontos percentuais.

Segundo o INE, no último trimestre do ano passado, o número de desempregados diminuiu em 24.600 pessoas, para 2.830.600.

Já nos últimos 12 meses, o número de desempregados diminuiu em 193.400 pessoas.

Por setores, desemprego diminuiu no conjunto de 2023 na indústria (menos 29.900), agricultura (menos 21.300) e construção (menos 19.100). Por outro lado, aumentou nos serviços (mais 4.100).

No total, 21,5 milhões de pessoas estavam a trabalhar no final de 2023, mais 783.000 do que no final de 2022.

Espanha tem uma das taxas de desemprego mais elevadas da União Europeia.

Ainda assim, atingiu em junho de 2023 o nível mais baixo desde 2008 (11,6%), graças ao dinamismo da economia, nomeadamente do turismo, após a quebra provocada pela pandemia de covid-19.

O Produto Interno Bruto (PIB) espanhol registou um crescimento de 0,6% no primeiro trimestre, de 0,4% no segundo e de 0,3% no terceiro.

Para o conjunto do ano de 2023, o Governo espanhol prevê um crescimento de 2,4%.

Esta expectativa está próxima da do Fundo Monetário Internacional (2,5%) e do Banco de Espanha (2,3%).