Espanha recebeu em janeiro menos 78% de turistas vindos de Portugal do que um ano antes

O número total de turistas internacionais que se deslocaram a Espanha em janeiro foi de 432.362, uma redução de quase 90% em relação a um ano antes.

O facto de a queda dos turistas com residência em Portugal ser 12 pontos percentuais inferior ao da redução do número total da entrada de turistas terá a ver com o facto de este país ter a sua única fronteira terrestre com Espanha.

O principal país de origem dos turistas que chegaram a Espanha continuou a ser, assim como em toda a pandemia, a França, de onde chegaram 117.625 turistas (75,6% menos do que um ano antes), seguida da Alemanha, com 51.098 visitantes (menos 89,7%) e Portugal, com 28.747 turistas (menos 77,9%).

A epidemia de covid-19 levou a que França, Alemanha e Portugal tenham agora contribuído com mais turistas em Espanha do que o líder tradicional, que antes da pandemia era o Reino Unido, de onde em janeiro apenas chegaram 23.200 pessoas (96,7% menos), ocupando agora a quarta posição.

As despesas totais efetuadas pelos turistas internacionais que visitaram Espanha em janeiro atingiram 452 milhões de euros, o que representa um decréscimo de 90,5% em relação ao mesmo mês de 2020.

A despesa média por turista foi agora de 1.040 euros, com um decréscimo de 9,8% comparando com um ano antes.

A duração média das viagens dos turistas internacionais foi de 9,8 dias, o que significa um aumento de 1,8 dias em comparação com a média de janeiro de 2020.

Os turistas que visitaram Espanha durante o primeiro mês do corrente ano tiveram como primeiro destino as Ilhas Canárias (Atlântico), com 19,9% do total, seguidas da Catalunha (nordeste) e Valência (leste).