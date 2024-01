Esquerda sai à rua com os milhares que protestam pelo direito à habitação

O protesto foi organizado pelo coletivo de mais de 100 associações - terceira pelo direito à habitação organizada pela Casa Para Viver - e vai levar uma onda humana a pelo menos 19 cidades: Albufeira, Aveiro, Beja, Benavente, Braga, Coimbra, Covilhã, Évora, Faro, Funchal, Lagos, Leiria, Lisboa, Portalegre, Portimão, Porto, Setúbal, Sines e Viseu.



Os organizadores não esquecem que pretendem tornar o tema num dos epicentros da campanha eleitoral das legislativas que se aproximam. São também assim propostas que encontram eco nos partidos que se uniram ao protesto, e com os quais a RTP teve oportunidade de falar, como sendo BE, PCP, Livre e PAN, e também a CGTP.No Porto, este protesto convocado pela Casa Para Viver apontou à Avenida Almirante Reis, junto à Alameda Dom Afonso Henrique, onde foram desenroladas as faixas e os cartazes de várias associações. Foi aí que a RTP falou com Rui Tavares, líder do Livre, este fim de semana em congresso na Invicta.

Numa proposta com a mira virada à banca,Também a marcar presença na manifestação pela defesa do direito à habitação, no caso em Lisboa,Inês Sousa Real criticou a "inércia por parte do Estado" na crise da habitação.Sobre a crise política na Madeira, a líder do PAN reiterou que o partido está disponível para garantir a estabilidade governativa, "mas com outra cara e outra liderança a nível regional".