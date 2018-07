Está em risco o acesso dos beneficiários à rede convencionada da ADSE

A associação fala em cortes administrativos cegos e insustentáveis, que atingem os 10% no valor dos atos médicos praticados.



Garante que, assim, os operadores privados não têm margem para manter a atividade com qualidade e segurança, o que põe em causa o acesso de mais de um milhão e duzentos mil portugueses.



E assegura que, sem um novo ciclo de negociações, centenas de unidades privadas, vão recusar prestar cuidados no âmbito do subsistema de saúde dos funcionários públicos.