Estação dos Correios de Vila Flor reabre na segunda-feira- autarca

Lusa18 Set, 2019, 19:35 | Economia

"A estação dos Correios reabre na segunda-feira, dia 23, às 09:00 e no mesmo local", adiantou à Lusa o autarca, indicando que estará presente na reabertura, assim como um membro da administração da empresa CTT.

Segundo o autarca, a informação foi-lhe confirmada pela administração dos CTT com a indicação de que "reabre com todos os serviços no mesmo local onde funcionava anteriormente e depois de ter sido completamente requalificada" pela empresa.

"Acho que foi uma decisão justa e o reconhecimento de que nós tínhamos razão e também louvo aqueles que, por parte da nova administração dos CTT, tomaram esta decisão", afirmou o presidente da Câmara.

A empresa CTT encerrou o único balcão de Vila Flor, na véspera de Natal, a 22 de dezembro, e contratualizou o serviço com um privado num hipermercado da localidade.

Esta foi a única estação que encerrou no distrito de Bragança depois de a empresa ter anunciado a intenção de fechar várias lojas no país.

O presidente da Câmara lembra que nunca se calou, nem desistiu de reverter a decisão de encerramento que contestou inclusive com uma ação judicial que ainda se encontra em Tribunal.

"Como pessoas de bem que somos e porque estamos satisfeitos com a decisão da nova administração, vou propor aos juristas da Câmara para analisarem a forma de retirar a ação judicial", afirmou.

O presidente da Câmara reiterou que se congratula com a reabertura da estação dos CTT"porque serve as pessoas com qualidade".