Estação suinícola do Lis falha prazos para fundos comunitários

Lusa 03 Mai, 2017, 16:03 | Economia

"Perante o risco de perda de apoios comunitários pelo Estado português, viu-se a Autoridade de Gestão do PDR2020 obrigada a anular o contrato de financiamento do projeto, ficando salvaguardada a não devolução do montante em causa a Bruxelas", adiantou o Ministério da Agricultura, Florestas e Desenvolvimento Rural em resposta à agência Lusa, depois de na terça-feira o presidente da Câmara da Batalha, Paulo Batista Santos, ter anunciado que a candidatura teria "caducado" por falta de documentos.

O Governo explica que entendeu anular o contrato com a Valoragudo, detida a 100% pela Recilis, para adjudicar o projeto de Conceção, Construção e Exploração da Estação de Tratamento de Efluentes Suinícolas (ETES) da Região de Leiria, de modo a que Portugal não perdesse os fundos comunitários, podendo, assim, canalizar o valor para outro projeto.

O prazo para adjudicar o projeto da ETES terminou na sexta-feira, sem que a obra fosse entregue, apesar de, no âmbito do concurso público internacional, ter sido apresentada uma proposta.

A construção da ETES é "um projeto apoiado por um montante de 9,1 milhões de euros de fundos nacionais e comunitários, apresentado pela Valoragudo" e que foi aprovado em 24 de setembro de 2014, recordou ainda o ministério.

"Estava previsto que as obras se iniciassem a 01 de janeiro de 2015 e terminassem a 11 de janeiro de 2017. Lamentavelmente, a Valoragudo não só não cumpriu o calendário estipulado, como foi solicitando sucessivas prorrogações do mesmo, as quais foram sendo sucessivamente deferidas".

Aquando do último pedido de prorrogação, apresentado em janeiro, o Ministério da Agricultura revela que "foram solicitados diversos elementos determinantes para verificar da exequibilidade da obra em tempo útil, elementos esses que não foram facultados pela Valoragudo".

O presidente da Reciclis, David Neves, escusou-se a fazer qualquer comentário sobre este assunto.

A Câmara da Batalha pediu na terça-feira ao Governo "um derradeiro empenho na viabilização da candidatura PRODER" e do projeto de construção da Estação de Tratamento de Efluentes Suinícolas (ETES) do Lis, cuja candidatura terá "caducado" por falta de documentos.

Numa nota enviada à agência Lusa, o presidente da Câmara da Batalha, Paulo Batista Santos, exigiu então explicações junto dos responsáveis da Valoragudo/Recilis [responsáveis pelo processo de adjudicação] sobre a "alegada falta de entrega de elementos e da comunicação da decisão de adjudicação do projeto junto da Autoridade de Gestão do PDR 2020", e sobre "se esses factos poderão determinar a caducidade da candidatura ao PRODER do projeto de construção da ETES do Lis".

O autarca considerou que esta infraestrutura é "um projeto de relevante interesse público e essencial ao plano de despoluição da bacia hidrográfica do Lis, bem como de regularização do setor pecuário da região e com impacto direto, entre outros, nos municípios de Porto de Mós, Batalha, Leiria e Marinha Grande".

Nesse cenário, haverá o "risco da perda de fundos europeus", pelo que a "Câmara da Batalha exorta as demais entidades envolvidas, nomeadamente os ministérios do Ambiente e da Agricultura, Florestas e Desenvolvimento Rural, para um derradeiro empenho na viabilização da candidatura PRODER e do projeto de construção da ETES do Lis".

Segundo recordava Paulo Batista Santos, o projeto de construção da ETES, desde o seu início, estava "condicionado à viabilização de uma candidatura PRODER, com a comparticipação aprovada de fundos europeus a fundo perdido, no montante máximo de 9,16 milhões de euros, valor que será integralmente devolvido pelo Estado Português caso não haja qualquer decisão de adjudicação e execução do projeto até ao final do transato mês de abril".

O presidente da Comunidade Intermunicipal da Região de Leiria (CIMRL), Raul Castro, disse também na terça-feira desconhecer a razão para a não adjudicação da Estação de Tratamento de Efluentes Suinícolas (ETES) do Lis.

"A direção da Recilis tinha sido mandatada para avançar com a adjudicação, na última reunião da Comissão de Acompanhamento do Protocolo de Colaboração, pelo que peço para que indique quais foram as razões que levaram à não adjudicação", salientou Raul Castro à agência Lusa.