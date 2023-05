Estado apoia mobilidade elétrica com 10 milhões de euros

Os apoios destinam-se a aquisição de veículos de emissões nulas, incluindo a instalação de postos de carregamento privativos em condomínios.



Os veículos ligeiros terão uma comparticipação de quatro mil euros, para um custo máximo de 62500 euros.



Já para os veículos ligeiros de mercadorias 100 por cento elétricos e novos, o valor do apoio é de 6.000 euros por viatura.



Quanto aos carregadores para veículos elétricos em condomínios multifamiliares será comparticipado 80 por cento do valor, no máximo de 800 euros.



Os apoios entram em vigor amanhã.