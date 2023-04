Estado com excedente de 1.881 milhões de euros até março

Em nota enviada à RTP, o Ministério das Finanças indicou que estes valores excluem "o efeito da transferência do Fundo de Pensões da Caixa Geral de Depósitos (FPCGD) para a Caixa Geral de Aposentações (CGA), no valor de 3.018 milhões de euros".





A execução orçamental dos primeiros três meses de 2023 traduz assim uma melhoria de 1.130 milhões de euros face ao período homólogo anterior.



A receita aumentou 7,4 por cento e a despesa apenas 2,4 por cento.



Já a receita fiscal e contributiva aumentou 8,2 por cento, devido ao bom momento do mercado de trabalho.



Leitura das Finanças



No comunicado do ministério tutelado por Fernando Medina, em antecipação à Síntese de Execução Orçamental da Direção-Geral do Orçamento (DGO), lê-se que, "apesar da transferência do FPCGD ser neutra para o saldo orçamental na ótica de contas nacionais, ao assumir uma natureza financeira tem impacto na contabilidade pública."



"A análise da evolução dos agregados de receita deve, portanto, ser corrigida deste efeito", explica.



A nota acrescenta que, "excluindo o efeito do FPCGD, o saldo de 1881 milhões de euros traduz uma melhoria de 1.130 milhões de euros face ao mesmo período de 2022, explicada pelo aumento da receita (7,4 por cento) superior ao da despesa (2,4 por cento) - que ainda não reflete o novo pacote de medidas de apoio às famílias e empresas".



"Os resultados orçamentais são ainda influenciados pelos efeitos de outras medidas extraordinárias (onde se incluem os encargos com as medidas Covid-19, que estão a reduzir-se e as medidas mitigação do impacto do choque geopolítico - que ainda não incluem asmedidas adicionais anunciadasem março de 2023)" acrescenta o comunicado das Finanças.



"Excluindo estes efeitos a despesa primária cresce 7,9 por cento em termos homólogos e 17,9 por cento facea igual período de 2019" refere ainda o mesmo texto.



Estes dados são na ótica da contabilidade pública, que difere da contabilidade nacional, utilizada tradicionalmente para avaliação do saldo orçamental por Bruxelas, com base nos dados do Instituto Nacional de Estatística (INE).



Com Lusa