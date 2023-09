Estado com excedente orçamental de 2.648 ME até agosto

Em comunicado, em antecipação à Síntese de Execução Orçamental da Direção-Geral do Orçamento (DGO), o ministério liderado por Fernando Medina explica que o saldo orçamental ajustado até agosto está ao mesmo nível do período homólogo, com uma melhoria "residual" de 58 milhões de euros.

De acordo com as Finanças, esta evolução resulta de uma melhoria de 6,5% da receita e de um aumento da despesa de 6,7%.

Os dados divulgados hoje pelo Governo são na ótica da contabilidade pública, que difere da contabilidade nacional, divulgada pelo Instituto Nacional de Estatística (INE) e a que conta para Bruxelas.