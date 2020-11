Estado de emergência pode "condenar" hotelaria e restauração

Em comunicado, a AHRESP diz que o "novo estado de emergência pode condenar restauração, similares e alojamento turístico" ao proibir a circulação na via pública nos 121 concelhos de risco, diariamente entre as 23:00 e as 05:00 e aos sábados e domingos entre as 13:00 e as 05:00.

A associação vai endereçar uma carta aberta ao primeiro-ministro, a dar conta da situação e "exigindo medidas compensatórias que sejam proporcionais e adequadas aos sacrifícios" que, segundo considera, estão a ser impostos às empresas do setor.

"Apesar de não incidir diretamente sobre os horários dos estabelecimentos, esta determinação acaba por impedir o respetivo funcionamento por ausência de clientes, principalmente aos fins de semana, que correspondem a uma parte substancial das suas receitas", explica a AHRESP.

"Por outro lado, inexplicavelmente, permite-se as deslocações aos supermercados e mercearias, mas não aos nossos estabelecimentos", continua a associação.