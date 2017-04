Estado e Santander Totta chegam a acordo sobre swaps

Carlos Santos Neves - RTP 12 Abr, 2017, 14:38 / atualizado em 12 Abr, 2017, 15:26 | Economia

As entidades do sector empresarial público envolvidas neste processo, lê-se num comunicado com a chancela do Ministério das Finanças, terão de cumprir “as sentenças já proferidas pelo tribunal de Londres”.O acordo visa “pôr fim aos litígios judiciais respeitantes a um conjunto de contratos de swaps de cobertura de taxa de juro celebrados com as empresas públicas de transportes”.



“No quadro deste acordo, o Estado português assegurará que as empresas cumpram as sentenças já proferidas pelo tribunal de Londres que reconhecem a validade dos referidos contratos e a conduta profissional do Banco Santander Totta, e desistirá do pedido de admissão de recurso pendente mas ainda não aceite pelo Supremo Tribunal Inglês”, prossegue o texto, reproduzido pela instituição financeira.



“O Banco Santander Totta, por sua vez, desistirá da ação e pedido de indemnização contra o Estado e contra o IGCP pendente nos tribunais portugueses e concederá em contrapartida um empréstimo de longo prazo à República Portuguesa que implicará uma poupança nos seus custos de financiamento”, explica-se na mesma nota enviada às redações.



Em causa, segundo um esclarecimento do gabinete de Mário Centeno, citado pela agência Lusa, está um financiamento de 2,3 mil milhões de euros, por um prazo de 15 anos, a concretizar “em condições de taxa de juro mais favoráveis, permitindo uma poupança de juros a pagar pela República de 442 milhões de euros no prazo do empréstimo”.

Os contratos

O acordo agora anunciado diz respeito a nove contratos de swap assinados entre o Santander Totta e as empresas Metropolitano de Lisboa, Carris, Metro do Porto e STCP que, no arranque de 2013, estas entidades públicas consideraram inválidos, interrompendo pagamentos. Isto ao abrigo de orientações do Ministério das Finanças.



Ficam encerrados, ainda segundo o gabinete do ministro das Finanças, “todos os processos judiciais existentes e futuros, em Portugal e no Reino Unido, referentes a este tema, obrigando-se as empresas de transporte ao cumprimento das obrigações decorrentes dos contratos swap assinados”.



O entendimento entre o Estado e o banco prevê também a partilha de custos do processo e de juros de mora, o que valerá “uma poupança adicional às empresas de transportes estimada em torno dos 50 milhões de euros”.



“Em termos de valor presente, os termos do acordo permitem uma redução dos custos associados a estes swaps em 36,8 por cento”.



O gabinete de Centeno faz, por último, questão de sublinhar que fica desta forma “resolvida mais uma situação herdada pelo XXI Governo, eliminando riscos de imagem negativa de Portugal, associada a incumprimento de contratos e de sentenças de tribunais internacionais”.



“A não conclusão com sucesso da negociação que decorreu anteriormente com o Banco Santander Totta, quando foram encerrados uma série de outros swaps, levou a um agravamento de algumas centenas de milhões de euros das responsabilidades para as entidades públicas”, remata.



c/ Lusa