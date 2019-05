Estado emprestou mais de 20 mil milhões aos bancos

Na Caixa Geral de Depósitos foram injetados diretamente 6250 milhões de euros. Já no antigo BES e no Novo Banco, 5180 milhões de euros.



Com o BPN foram gastos 4915 milhões de euros



A este bolo há que juntar mais 3355 milhões de euros, que foi o custo do Banif para os contribuintes.



Por fim, o BPP recebeu também 450 milhões de euros.



Esta informação consta do relatório dos grandes devedores aos bancos que receberam ajuda do Estado.



O Banco de Portugal não revela, no entanto, nem os montantes de crédito nem o nome dos grandes devedores, alegando segredo bancário e risco para a estabilidade financeira.