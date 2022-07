Estado encerra primeiro semestre com excedente orçamental

Para o economista Pedro Sousa Carvalho, as contas mostram que, apesar da guerra e da inflação galopante, a economia portuguesa continua a crescer e as receitas do IVA também dão um empurrão para o saldo positivo das contas públicas.

Até ao final de junho, na execução orçamental, o Estado arrecadou quase mais 30 por cento em receita fiscal do que no mesmo período do ano passado. E foi sobretudo o IVA que engordou, à boleia da inflação. O imposto de selo também viu algum crescimento.Estes valores colocam as contas públicas com um saldo positivo de mais de 1.700 milhões de euros, comparando com os primeiros seis meses do ano passado. Mas podem contrastar com o segundo semestre.