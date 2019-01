Estado fecha o ano com défice de 2.083 milhões nas contas públicas

RTP25 Jan, 2019, 16:17 / atualizado em 25 Jan, 2019, 17:45 | Economia

"Em 2018 a execução orçamental em contabilidade pública das Administrações Públicas registou um saldo de -2.083 milhões de euros, representando uma melhoria de 475 milhões de euros face a 2017", avança o ministério no comunicado que antecipa a síntese de execução orçamental que será divulgada pela Direção Geral do Orçamento (DGO).

Segundo avança o ministério de Mário Centeno, a evolução do saldo orçamental é explicada por um crescimento da receita de 5,2%, superior ao aumento da despesa, de 4,5%.

O comunicado do Ministério das Finanças explica o crescimento de 4,9% da receita fiscal com o crescimento da atividade económica e do emprego, que por sua vez deram lugar a um "aumento da receita do IRS (5,6%), do IVA (4,1%) e do IRC (10,2%)", evolução essa que foi positiva apesar da redução das taxas de IRS e da manutenção das principais taxas de imposto.

Por outro lado, as contribuições para a Segurança Social aumentaram em 7,6%, devido ao "forte crescimento do emprego", que veio juntar-se a um também "forte crescimento em 2017, de 6,3%".

Já no que diz respeito ao aumento da despesa, o Ministério das Finanças sublinha, num contexto marcado por fortes críticas ao Governo a respeito do desinvestimento na Saúde, que gastou no ano findo mais 4,9% com o SNS do que em 2017.

Ou seja: "Em 2018 a despesa efetiva do Serviço Nacional de Saúde aumentou 470 ME (+4,9%, acima do crescimento de 3,1% previsto no OE 2018) totalizando 10 070 ME, atingido pela primeira vez um valor semelhante ao do período anterior ao programa de ajustamento".

(C/ Lusa)