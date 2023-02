Estado financiará "integralmente" nova ponte rodoferroviária sobre o Douro

"A ponte mantém-se como prioridade, sendo substituído o modelo de uma ponte rodoviária de um tabuleiro por um modelo de uma ponte com dois tabuleiros, ainda por cima financiada integralmente pelo Estado, com um tabuleiro superior dedicado ao TGV, e o tabuleiro inferior dedicado à rodovia", disse hoje aos jornalistas o autarca gaiense, no Porto.

Eduardo Vítor Rodrigues, também presidente do Conselho Metropolitano do Porto, falava no final da reunião dos autarcas da Área Metropolitana, que decorreu hoje na sede da instituição.

Quanto ao concurso público que ainda decorre para a ponte rodoviária D. António Francisco dos Santos, o presidente da Câmara de Gaia indicou que "neste momento o relatório preliminar diz que está em vias de cair", mas "num modelo que o relatório preliminar aponta" que ainda implica a "audiência prévia" dos candidatos.

Eduardo Vítor Rodrigues salientou que a solução encontrada "é uma rodovia que não acrescenta rodovia", na medida em que "substitui o tabuleiro inferior da Ponte Luiz I", que atualmente está em obras e se dedica ao tráfego rodoviário.

"A única condição é respeitar aquilo que foi o princípio e o postulado inicial, que tinha subjacente uma necessidade de mobilidade de tabuleiro inferior, e uma designação de Ponte D. António Francisco dos Santos", disse, garantindo também que quer Gaia, quer o Porto, estiveram neste processo com "desprendimento total".

O autarca de Gaia garantiu que não havia nenhuma vontade específica de "ter a ponte dos municípios".

No dia 13 de fevereiro, o vereador do Urbanismo da Câmara do Porto afirmou que as propostas apresentadas no concurso da nova ponte rodoviária sobre o rio Douro "estão acima do preço base" e que o mais provável será o concurso "não prosseguir".

"Apesar do relatório do júri ainda não ter sido aprovado (...) todas as propostas que vieram a concurso estão acima do preço base. Suspeitamos que o futuro do concurso será o de não prosseguir", afirmou Pedro Baganha, durante a reunião do executivo da Câmara do Porto, quando questionado pela vereadora da CDU, Ilda Figueiredo, sobre "o ponto de situação" da ponte D. António Francisco dos Santos.

Em 30 de janeiro, também à margem de uma reunião do executivo, Pedro Baganha afirmou existir "alguma interferência geográfica" entre a ponte prevista para a alta velocidade e a ponte rodoviária D. António Francisco dos Santos, e que tal "tem de ser resolvido".

Em 25 de janeiro, a Câmara do Porto afirmou, em resposta à agência Lusa, que ainda aguardava a pronúncia do júri e a emissão do relatório preliminar relativamente à ponte rodoviária sobre o rio Douro, para poder, com a Câmara de Vila Nova de Gaia, tomar uma decisão.

Em 22 de dezembro de 2022, à margem de um almoço de Natal com os homólogos de Vila Nova de Gaia e de Matosinhos, o presidente da Câmara do Porto, Rui Moreira, adiantou que o relatório do júri deveria ser conhecido "durante os primeiros dias de janeiro".

Questionado sobre a possibilidade de a ponte ter dois tabuleiros, albergando a linha de alta velocidade no tabuleiro superior e a rodovia no inferior, Rui Moreira disse acreditar que "as duas travessias devem ser compatibilizadas".

O concurso público para a "Empreitada de Conceção-Construção da Ponte D. António Francisco dos Santos e Acessos" foi lançado a 25 de junho de 2021, pelo preço base de 38,5 milhões de euros, tendo seis candidatos submetido propostas.