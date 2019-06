Estado não renova Parceria Público-Privada no Hospital de Vila Franca de Xira

RTP01 Jun, 2019, 15:49 / atualizado em 01 Jun, 2019, 15:51 | Economia

"Há reconfigurações que são de tal modo importantes que não seriam acauteladas com uma renovação da parceria, daí a opção de não renovar", disse Marta Temido aos jornalistas no final de uma visita ao Hospital de Dona Estefânia, em Lisboa.



Nos termos contratuais, a decisão tinha de ser comunicada à entidade gestora até sexta-feira, o que aconteceu, frisou a ministra. O contrato em causa termina em 2021.



A opção foi pela não renovação por 10 anos, mas simultaneamente decidiu-se pedir "uma eventual renovação contingencial" do contrato.



"No final destes dois anos, há dois processos que têm de estar decididos: ou o lançamento uma nova Parceria Público-Privada ou a reversão do hospital para a esfera pública, à semelhança do que está a acontecer em Braga", explicou Marta Temido.





"Foi suscitado ao parceiro privado a avaliação da sua disponibilidade para, caso seja necessário, prorrogar o contrato por mais algum tempo, a partir de maio de 2021", acrescentou. A medida visa prevenir o risco de uma das duas opções em cima da mesa não estar naquela altura "efetiva no terreno".



Em comunicado, a José de Mello Saúde diz que “irá avaliar, nos prazos devidos, o pedido do Estado para o prolongamento do contrato por dois a três anos”. Acrescenta, no entanto, que “o pedido de prolongamento do contrato por parte do Estado é o reconhecimento da qualidade da gestão atual e dos serviços prestados à população pelo Hospital Vila Franca de Xira”.



O Hospital de Vila Franca de Xira tem estado envolto em polémica, depois de ter sido divulgado um relatório da Entidade Reguladora Saúde, segundo o qual o Hospital de Vila Franca de Xira teve centenas de utentes internados em refeitórios, pelo menos, ao longo de quatro anos, havendo também casos de doentes internados em casas de banho.



O hospital justificou com a ativação do Plano de Contingência em períodos de maior procura o internamento em espaços que "adapta" para receber doentes, mas negou internamentos em casas de banho. No entanto, a ERS entende que se veio a provar que a utilização dos espaços de refeitório não foi uma medida excecional.



Na quinta-feira, a ministra da Saúde considerou "totalmente inaceitável" a situação dos internamentos em refeitórios no Hospital de Vila Franca de Xira, mas avisou que isso não poderia "contaminar o processo de decisão" quanto à manutenção da parceria público-privada.



Este sábado e já depois de ter sido tornada pública a decisão de não renovação do contrato pela Administração Regional de Saúde de Lisboa e Vale do Tejo, a ministra da Saúde justificou a decisão, dizendo que a parceria foi lançada há 10 anos e o perfil de necessidades da população servida, inclusive em termos de quantidade, é hoje "incompatível com a simples renovação do contrato".



Marta Temido considerou que a lotação, a capacidade instalada em termos de camas, é hoje "comprovadamente insuficiente".



Num hospital não gerido em PPP poderiam ser equacionadas obras de alargamento, contratação de mais recursos humanos e outras opções, referiu.



"Sendo um hospital gerido em PPP, uma alteração dessa natureza implica uma alteração ao contrato que não é compatível com o contrato atual, daí a necessidade de pôr um fim ao contrato atual e não renovar a parceria", declarou.

Câmara surpreendida



Fonte da assessoria de imprensa da Câmara Municipal disse à Lusa que a autarquia ficou "surpreendida com esta decisão", porque se trata "de um hospital que tem vindo a ser identificado por entidades externas e independentes como um dos melhores do país".





Desde a semana passada, o HVFX tem estado no centro de uma polémica, depois de a Entidade Reguladora da Saúde (ERS) ter revelado que esta unidade de saúde teve centenas de utentes internados em refeitórios, pelo menos ao longo de quatro anos, havendo também casos de doentes internados em corredores e em casas de banho.





"As questões que agora foram colocadas pela ERS manifestam um conjunto de situações que parece estranho que surjam exatamente agora em vésperas de se tomar esta decisão", destacou, pelo seu lado, a Câmara Municipal, realçando que as situações identificadas "já existiam há bastante tempo".





A autarquia destacou que a sua "principal preocupação" é a de que "qualquer decisão em torno da gestão do Hospital vá sempre ao encontro da prestação de cuidados de saúde que sejam os de melhor qualidade possível para a população", pelo que vai "continuar a acompanhar" este processo.









c/Lusa