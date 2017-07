Estado pode cumprir défice previsto de 1,5%, admite CFP

Foto: António Cotrim - Lusa

Numa análise à evolução orçamental, a entidade independente liderada pela economista Teodora Cardoso indica que o défice no primeiro trimestre foi de 2,1%.



Melhorou 490 milhões face ao primeiro trimestre do ano passado, graças ao aumento da receita, em particular dos impostos indiretos e das contribuições sociais.



O Conselho de Finanças Públicas sublinha que no passado recente o défice no primeiro trimestre tem vindo a revelar-se superior ao registado nos restantes trimestres do ano. Considera, por isso, que o resultado é uma indicação positiva para o cumprimento da meta de 1 e meio por cento.



Mas avisa também os valores não refletem qualquer eventual impacto da recapitalização da Caixa Geral de Depósitos, que se iniciou precisamente no prrimeiro trimestre deste ano.