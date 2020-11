Estado pode não ter capacidade para usar os 53 milhões de euros disponibilizados por Bruxelas

O alerta é de António Costa e Silva, o autor do plano de Recuperação e Resiliência Económica.



Para que isso não aconteça, é preciso desburocratizar a máquina do Estado, com urgência, digitalizar e mudar mentalidades na Função Pública e aliviar as pressões regulatórias.



Mesmo não recorrendo aos empréstimos previstos por Bruxelas, Portugal vai ter, nos próximos 6 a 7 anos, cinquenta e três mil milhões de euros de fundos europeus para injetar na economia.



A atual capacidade da máquina do Estado para analisar e aprovar projetos, incluindo os apresentados pelos privados, e executar obra, só dá resposta a menos de metade desse valor.



