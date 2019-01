Estado poderá ter de devolver 4 milhões de euros devido a negócio suspeito

Seixas Soares diz ter recebido três propostas, uma do Abanca e outra da empresa do ex-candidato à presidência do Montepio, António Godinho.



O cheque do Montepio apresentado pelo homem que quis derrubar Tomás Correia não tinha cobertura, mas mesmo assim estava visado pelo banco.



Quando o Ministério Publico abriu um inquérito para apurar a alegada falsificação, António Godinho desistiu da proposta.



Nesta trama complexa, o empreendimento avaliado por um perito independente em 35 milhões de euros acabou nas mãos do grupo Abanca por menos de metade.



Vários credores ficaram sem receber, incluindo o próprio Estado, que terá de assumir o prejuízo dos quatro milhões de euros de fundos comunitários investidos neste mega-projeto.