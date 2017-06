Estado tinha mais de 1000 milhões em pagamentos em atraso até maio

Lusa 26 Jun, 2017, 23:49 | Economia

Na síntese da execução orçamental até maio publicada hoje, a Direção-Geral do Orçamento (DGO) refere que esta subida em relação a abril deve-se essencialmente ao aumento de 37 milhões de euros registado só em maio nas dívidas por pagar há mais de 90 dias nos Hospitais EPE.

Olhando para todo o passivo não financeiro das administrações públicas (ou seja, toda a despesa efetuada e não paga e onde se incluem as dívidas por pagar há mais de 90 dias), verifica-se que, no final de maio, totalizava os 2.121 milhões de euros.

Este resultado representa menos 392 milhões de euros do que o montante registado no período homólogo e é justificado pelo DGO com a "diminuição registada em todos os subsetores, com destaque para a Administração Regional (-230 milhões de euros) e Administração Local (-143 milhões de euros)".