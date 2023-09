Estados Unidos e Vietname selam acordo para a indústria de semicondutores

A parceria selada entre Estados Unidos e Vietname aponta para o desenvolvimento do Vietname nesta área “em benefício da indústria norte-americana”, refere o texto, onde se aponta “a capacidade (do Vietname) para desempenhar um papel essencial na construção de uma cadeia de fornecimento de semicondutores”.Esta visita de Biden ao Vietname ocorre meio século após a guerra que opôs os dois países e da qual os norte-americanos saíram sob o signo da derrota. Agora, o presidente norte-americano foi recebido em Hanói numa cerimónia organizada pelo partido comunista no poder, com guarda de honra e crianças a agitarem bandeiras americanas.Foi deste ambiente que saiu a certeza de Joe Biden de que os dois países estavam a fazer progressos no sentido de uma verdadeira melhoria das relações bilaterais.“Podemos apontar 50 anos de progresso entre os nossos países, do conflito à normalização, até este novo máximo”, declarou Biden escudado nesta nova parceria com o Vietname: “Uma prova aos nossos parceiros do Indo-Pacífico e ao mundo que a América é um país do Pacífico e que não vamos a lado nenhum”.

Em fundo nesta conjuntura mantém-se a China, que mantém relações tensas com os Estados Unidos, aguardando-se nas próximas semanas que uma comitiva de altos funcionários liderada pelo próprio presidente Xi Jinping visite por seu lado o Vietname.





Até agora, Hanói, que procura manter boas relações com todas as grandes potências, apenas celebrara parcerias deste tipo com a Rússia, Índia, Coreia do Sul e China.





Neste frágil equilíbrio da sua diplomacia, o Vietname declarou partilhar as preocupações de Washington relativamente às reivindicações de Pequim no Mar do Sul da China, onde Hanói mantém as suas próprias reivindicações.





Jon Finer, conselheiro adjunto para a segurança nacional dos EUA, apontava este domingo a relação entre a Rússia e o Vietname com décadas de cooperação militar depois de o New York Times ter noticiado que Hanói estava desenvolver negociações secretas com Moscovo para um novo acordo de armas.