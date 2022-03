Estados Unidos vão fornecer gás natural à União Europeia

No arranque do segundo dia de trabalhos do Conselho Europeu, em Bruxelas, o presidente norte-americano, Joe Biden, e a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, anunciaram um acordo para que os Estados Unidos forneçam, até ao final do ano, mais 15 mil milhões de metros cúbicos de gás natural ao bloco comunitário.