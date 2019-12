Estados Unidos vão taxar importações de aço e alumínio do Brasil e da Argentina

O Governo norte-americano invoca a desvalorização das moedas destes dois países, e os danos provocados em vários setores produtivos dos Estados Unidos, para restaurar as tarifas alfandegárias sobre aqueles dois produtos, que tinham sido removidas no âmbito de prévias negociações comerciais bilaterais.

"O Brasil e a Argentina desvalorizaram enormemente as suas moedas, o que não é bom para os nossos agricultores", escreveu Trump na sua conta pessoal da rede social Twitter.

Estes dois países sul-americanos atravessam crises económicas e financeiras que levaram os seus bancos centrais a sucessivas desvalorizações de moeda, perante o dólar.

O Presidente norte-americano também defendeu que a Reserva Federal (o banco central dos EUA) deve intervir para que outros países não se aproveitem do momento em que o dólar está forte.

"Essa situação está a tornar as exportações justas de produtos dos nossos fabricantes e agricultores", acrescentou Trump, deixando um conselho ao banco central: "Taxas mais baixas!".

Não é a primeira vez que o Presidente dos EUA critica os responsáveis da Reserva Federal, apelando para que baixe ainda mais as taxas de juro, apesar do banco central ter descido os índices de referência monetária por três vezes, este ano.

O Presidente dos EUA tem mostrado preocupação com a capacidade de exportação das empresas norte-americanas, especialmente no setor agrícola, que têm sido prejudicadas com as taxas retaliatórias resultantes do conflito comercial com a China, que dura há quase dois anos.